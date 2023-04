Reprodução/Twitter Ex-governador de São Paulo José Serra





O ex-senador José Serra (PSDB) passou por um procedimento cirúrgico nesta terça-feira (25) para descompressão de um nervo na lombar. A cirurgia, que não era de urgência e estava programada há meses, ocorreu no Hospital Sírio-Libanês , em São Paulo.

Na segunda (24), José Serra passou por exames pré-operatórios e foi encaminhado para um quarto. Essa foi a segunda cirurgia que o ex-senador será submetido na mesma região. Em 2016, Serra precisou passar por um procedimento na coluna, que provocou a sua saída do Ministério das Relações Exteriores.

Na época, Serra alegou sentir fortes dores nas costas, problema que persiste até hoje. A expectativa é que o ex-governador fique no hospital até amanhã (26)

Embora fosse classificada como simples e pouco invasiva, médicos alertaram que área afetada era de risco.

José Serra sem mandato

O ex-senador deixou o cargo no começo do ano. Em 2022, com a popularidade em baixa, ele resolveu concorrer a deputado federal, conquistando quase 90 mil votos. No entanto, o ex-governador de São Paulo não conseguiu ser eleito.

Serra é um dos principais nomes do PSDB. Ao longo da carreira, foi deputado federal, senador, ministro da Saúde, prefeito de São Paulo e governador do estado paulista, além de candidato a presidente em duas oportunidades: 2002 e 2010.





