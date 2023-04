Pedro França/Agência Senado Fábio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação do governo Bolsonaro

O ex-secretário de Comunicação do governo de Jair Bolsonaro (PL), Fábio Wajngarten, afirmou nesta terça-feira (25) que um dos conjuntos de joias enviados pelo governo da Arábia Saudita ficaram na cozinha do Palácio da Alvorada.

De acordo com Wajngarten, tanto o ex-presidente como Michelle Bolsonaro só tomaram conhecimento dos itens milionários mais de um ano após eles serem trazidos para o Brasil por Bento Albuquerque, ex-ministro de Minas e Energia.

“Tanto o ex-presidente quanto a ex-primeira-dama dona Michelle só tomaram conhecimento tanto do kit masculino, quanto do kit feminino, 13 meses depois”, declarou em entrevista concedida à CNN.





"Por fim do mandato, o referido presente kit masculino foi encaminhado do GADH à residência do presidente da República, que era o Palácio da Alvorada. Foi recebido, de fato, por um funcionado e ficou exposto, ficou na cozinha do palácio. Esta é a cronologia dos fatos”, complementou.

Também nesta terça-feira, Michelle confirmou que um conjunto de joias enviado pelo governo da Arábia Saudita foi entregue no Palácio da Alvorada na época em que ela morava no local.

De acordo com a presidente do PL Mulher, o pacote de joias masculinas entregues no Alvorada já está sob a posse da Caixa Econômica Federal.

"Essas joias que chegaram no Alvorada foram as joias masculinas. Tanto que essas joias continuam apreendidas e essa da Alvorada está na Caixa Econômica Federal. O que eu tenho a ver com isso? Foi tudo feito pelo trâmite administrativo. Trata-se de um lote da cor 'ouro rosé', um lote masculino. Um terço, um relógio, abotoaduras, uma caneta", disse em conversa com jornalistas.

A confirmação de Michelle foi feita a jornalistas na Câmara dos Deputados horas após ser divulgada a informação de que uma servidora do Gabinete de Documentação Histórica do Palácio do Planalto disse à Polícia Federal que a política do PL recebeu as joias em mãos no ano passado.

Segundo a funcionária, Michelle teria recebido os bens no dia 29 de novembro de 2022, no Palácio do Alvorada. Os bens estão avaliados em R$ 2,5 milhões.

