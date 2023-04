Mathias Reding/Pexels Ucrânia está em conflito com a Rússia há mais de um ano





O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, alertou nesta terça-feira (25) que as Forças Armadas de Kiev necessitam de mais fornecimento de munições, dado que os militares enfrentam risco de escassez.

Em entrevista à CNN, ele afirmou que o nível no estoque de munições está "criticamente baixo", afirmou armamentos enviados tanto por países europeus como pelos Estados Unidos serão de suma importância para o país na guerra contra a Rússia.

"Eu agradeço por tudo que nos prometeram e entregaram. Mas ainda não é suficiente", disse. “Especialmente munições. Nós recebemos muito pouco, está criticamente baixo”, complementou.

Dmytro pontuou ainda que a maior necessidade é pelo recebimento de munições do calibre 150 que, de acordo com ele, será importante para avançar sobre as "linhas defensivas" russas instaladas nas cidades ucranianas.





Plano de paz de Lula

O ministro ucraniano também citou o plano de paz proposto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Ucrânia. Kuleba disse que o país está aberto a discutir propostas do tipo com a condição de que elas não impliquem na concessão de territórios aos russos.

"Saudamos todos os esforços de paz, venham de onde vierem, dado que em primeiro lugar, este esforço de paz não implica que a Ucrânia tenha de ceder parte do seu território à Rússia em troca do fim da guerra, porque nunca funcionou e nunca funcionará e, segundo, que esse conflito não seja congelado", destacou.

"Portanto, qualquer plano de paz que não leve ao congelamento do conflito ou à Ucrânia cedendo território à Rússia, estamos prontos para discutir", completou. Ele ainda ressaltou que defende a ideia da criação de um grupo de países "que estejam prontos para buscar a paz com total respeito a esses dois princípios".

