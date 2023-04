Reprodução/redes sociais Deputada Júlia Zanatta publicou uma foto armada em referência ao presidente Lula

O Ministério Público Federal (MPF) deve ouvir em 15 dias a deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC) sobre uma foto em que a parlamentar aparece armada e faz referências ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O depoimento é um pedido da subprocuradora Lindôra Araújo.

A foto, publicada em março, mostra Júlia com uma blusa estampada com uma mão com quatro dedos e com três tiros. Ela ainda parece uma metralhadora na mão.

“Considerando a narrativa exposta, a fim de possibilitar uma análise adequada dos fatos e o melhor deslinde de sua apuração, o Ministério Público Federal requer a intimação da deputada federal Júlia Zanatta para prestar esclarecimentos sobre o caso, no prazo de 15 (quinze) dias”, disse Lindôra Araújo, em seu despacho.

O pedido foi enviado ao relator do processo no Supremo Tribunal Federal (STF), ministro André Mendonça. Ele ainda não se pronunciou sobre o caso, mas a tendência é que autorize a oitiva.

O inquérito foi aberto a pedido dos deputados Zeca Dirceu (PR) e Alencar Santana (SP), ambos do PT. Para eles, a deputada cometeu crime de ameaça, incitação e apologia ao crime.