redacao@odia.com.br (IG) Primo de Lira deve perder cargo no Incra





Cesar Lira , primo do presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL), está perto de perder o cargo de Superintendente do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) em Alagoas. A função deve ficar sob responsabilidade um aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O deputado federal Paulão (PT) tem debatido com a bancada de Alagoas o nome do substituto de Cesar Lira. O governo petista já trocou 19 superintendências do Incra neste ano, removendo indicados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) para colocar aliados do Planalto, segundo informações do jornal Folha de S.Paulo.

As mudanças não estão ocorrendo por acaso. O MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra) tem realizado manifestações para que o governo realizem alterações no Incra. A sede do órgão em Alagoas foi ocupada no começo de abril para que Cesar Lira deixe o cargo de superintendente.

Arthur Lira também não tem feito nenhum esforço para manter o primo no cargo. O presidente da Câmara já revelou que o Incra não possui nenhuma relevância política para os seus planos.

MST fez as pazes com governo

Governo federal e o MST fizeram as pazes nesta semana. As duas partes prometeram dialogar no projeto da reforma agrária.

Segundo o movimento, tal entendimento é visto como uma "vitória", principalmente por trazer os assuntos ao debate novamente. Além disso, eles comemoram os avanços nas negociações com a gestão de Lula após as mobilizações que ocorreram nos últimos tempos em 18 estados.

A Secretaria-Geral da Presidência e o Ministério do Desenvolvimento Agrário devem assumir o compromisso de lançar no próximo mês um plano para ser feita a reforma agrária. A informação conta no comunicado, e diz que as instituições devem traçar ações, metas e planejar um cronograma.

Segundo o MST, ficou fixado o compromisso de assentar as famílias que invadiram as terras da Embrapa na cidade de Petrolina (PE), e as terras da Suzano em Aracruz (ES). Eles se comprometeram de realizar assembleias e organizar a saída das famílias.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.