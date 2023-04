redacao@odia.com.br (Estadão Conteúdo) Lula falou sobre a CPMI





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demonstrou neste sábado (22) nenhuma preocupação com a possível abertura da CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) no Congresso Nacional para investigar o ato terrorista de 8 de janeiro. Após reunião com o presidente de Portugal , Marcelo Rebelo , o petista conversou com jornalistas e deu um claro recado aos deputados federais e senadores.

“CPI é por conta do Congresso Nacional, ele decide a hora que ele quiser decidir, [que] faça a hora que quiser fazer”, disparou. “Presidente da República não vota nem na Câmara e nem no Senado”.

O posicionamento do presidente neste momento é diferente do que ele teve em janeiro. No começo do mandato, o chefe do Executivo federal foi contrário a CPMI, porque defendia que a Justiça tinha totais condições de conduzir as investigações. Porém, o governo mudou de postura nesta semana.

Um vídeo divulgado pela CNN Brasil mostrou o general Gonçalves Dias, ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), no Palácio do Planalto junto com os bolsonaristas que invadiram o local no dia 8 de janeiro. Servidores da pasta foram flagrados dando água e cumprimentando os vândalos.

Por conta disso, opositores pressionaram Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para ler o requerimento que pede a abertura da comissão. O presidente do Senado atenderá o desejo da oposição, no entanto, o colegiado deve ser formado por maioria governista, que promete mirar em bolsonaristas que financiaram o ato golpista.

Lula promete resolver caso do GSI quando voltar ao Brasil

Com os vídeos vazados pela imprensa, Gonçalves Dias pediu demissão do cargo e passou a ser investigado pela justiça. O presidente Lula, ao ser questionado sobre o tema em Portugal, afirmou que irá solucionar o problema ao retornar para o Brasil.

“Essas perguntas sobre o Brasil seria tão bom que fossem feitas para mim quando eu voltasse ao Brasil, porque fazer uma viagem a Portugal, fazer acordos com Portugal, discutir assuntos de interesse do mundo, e não só dos nossos países, e, depois, eu ficar respondendo perguntas sobre problemas internos do Brasil, não é muito justo para quem vai nos ouvir”, comentou.

Lula seguirá em Portugal até terça (25) e depois embarcará para a Espanha, saindo do continente europeu no dia 26.





