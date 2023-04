redacao@odia.com.br (IG) Lula e Marcelo Rebelo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste sábado (22), em Portugal , que cumprirá as metas climáticas para zerar o desmatamento até 2030. O chefe do Executivo realiza a primeira viagem oficial à Europa , e tem como objetivo político estreitar a união entre as nações.

"Sei que a parceria entre nossos governos se estende aos grandes desafios impostos pela mudança do clima. O Brasil será implacável aos crimes ambientais. Vamos cumprir nossos compromissos de zerar o desmatamento até 2030", declarou Lula, em entrevista coletiva à imprensa ao lado de Marcelo Rebelo, presidente português.

"Seremos rigorosos na repressão contra o garimpo ilegal e contra os que atentam contra os povos indígenas", continuou o petista.

Lula ainda citou que Brasil e Portugal são vítimas de fake news e como elas são um risco à democracia.

"Eu não tinha visto a política criar o clima de ódio que criou nos últimos anos. Quando começa a se negar política, o que vem depois, é bem pior. É obrigação nossa lutar contra a desinformação indiscriminada", disse o petista. "Sei que podemos contar com Portugal nessa ameaça comum", finalizou o mandatário.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.