Isadora de Leão Moreira / Governo do Estado de SP O Governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, durante Cerimônia de Conscientização sobre o Autismo





O governador de São Paulo , Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), criticou nesta sexta-feira (21) o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na avaliação do bolsonarista, o chefe do Executivo federal possui uma “janela de oportunidades”, no entanto, não teve capacidade de “mostrar” a que veio.

“Observe que estamos diante de uma grande oportunidade, uma nova divisão de cadeias globais de produção, mas o governo não conseguiu mostrar como vai buscar o desenvolvimento, como vai buscar a redução da desigualdade, o crescimento econômico, a redução da inflação”, disse o ex-ministro do governo Bolsonaro em entrevista para a revista Veja.

Tarcísio esclareceu que enxerga grandes chances do governo petista ir bem e que isso pode fazer com que a esquerda seja “mais competitiva”, apesar de não explicar o significado da frase e ignorar que o seu grupo político perdeu a Presidência para Lula e aliados.

“Lula e seus aliados não tinham um plano para o Brasil e não mostraram ainda a que vieram. Vimos a reedição de programas antigos e outros que foram repaginados. Só que o cenário hoje é totalmente diferente. O que a gente quer ver ainda não foi mostrado”, comentou.

Tarcísio ainda acusou o governo federal de enfrentar “muita dificuldade política”, porque não conseguiu montar uma base sólida na Câmara dos Deputados. Ele ainda acusou Lula de estar “preso no passado”, fazendo referência aos dois primeiros mandatos do petista.

Tarcísio diz que não é de direita

O governador, que foi ministro da Infraestrutura entre 2019 e 2022, quando Jair Bolsonaro era presidente da República, tentou se desvincular de uma posição ideológica. Na opinião dele, seu lado é a “linha coerente” e que não se enxerga como de direita ou centro.

“Eu governo para todos e sempre fui coerente com o que falei. Nunca neguei que eu era favorável à vacina e contra a sua obrigatoriedade, por exemplo”, comentou.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.