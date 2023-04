Casa de América Celso Amorim, ex-chanceler e ex-ministro da Defesa dos governos Lula e Dilma Rousseff

O ex-chanceler Celso Amorim foi escalado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ir à Ucrânia conversar com o presidente Volodymyr Zelensky. A informação foi confirmada pelo ministro Márcio da Macedo, a Secretaria-Geral da Presidência da República.

Segundo Macedo, Amorim será o responsável por representar Lula no acordo de paz entre russos e ucranianos. Ainda não há data a visita.

“Presidente Lula me orientou que dissesse que o assessor especial da presidência para assuntos internacionais, o ex-chanceler Celso Amorim, que esteve na Rússia, vai visitar a Ucrânia. Informei hoje à Associação dos Ucranianos em Portugal. Ainda não tem data, até por questões de segurança”, afirmou Macedo.

O ex-chanceler também terá a missão de minimizar as declarações do petista e mostrar que o presidente brasileiro discorda da invasão russa no território da Ucrânia. As falas de Lula provocaram reações negativas na comunidade internacional.

Para Macedo, as falas do presidente brasileiro foram mal interpretadas. O secretário minimizou as declarações e disse não haver animosidade.

“Houve uma interpretação que não condiz com a realidade da posição de Lula. No diálogo, não houve nenhuma animosidade e o presidente pediu fosse solidário com a dor das famílias vitimadas pela guerra. Assim como ele tem obsessão de acabar com a fome, tem a determinação de ajudar que este conflito acabe”, afirmou Márcio Macedo.

O secretário ainda comemorou o recuo de ucranianos, que preparavam uma manifestação contra Lula em Portugal. A manifestação seria no Parlamento português, onde o petista será recebido pelos deputados.

“Os ucranianos disseram para a gente que não participaram dos protestos do dia 25 de abril”, afirmou Macedo.