Reprodução / CNN Brasil - 19.04.2023 Ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Gonçalves Dias

O secretário-executivo do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Ricardo Capelli, entregou nesta sexta-feira (21) a lista com os nomes de militares que aparecem em imagens de câmera de segurança no Palácio do Planalto durante os ataques de 8 de janeiro. O documento foi entregue ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Moraes tinha solicitado acesso à lista na quarta-feira (19), após a divulgação de imagens de câmera de segurança que mostram o ex-ministro do GSI Gonçalves Dias no Planalto durante a invasão de bolsonaristas. O ministro ainda pediu informações sobre cumprimento das decisões de obtenção de todas as imagens das câmeras do Distrito Federal.

"Na data de hoje, a imprensa veiculou gravíssimas imagens que indicam a atuação incompetente das autoridades responsáveis pela segurança interna do Palácio do Planalto, inclusive com a ilícita e conivente omissão de diversos agentes do GSI", afirmou Moraes, em sua decisão.

O STF ainda pediu para que a PF informe se os militares citados na lista foram ouvidos pelos investigadores. A Polícia Federal já ouviu 80 militares sobre as participações nos atos antidemocráticos.

A lista entregue à Suprema Corte também deve ser usada para abrir sindicâncias contra funcionários do GSI. Capelli quer agilizar o processo e fazer uma “limpa” na pasta nos próximos dias.

Demissão de GDias

O ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Gonçalves Dias pediu demissão na última quarta-feira (19), após a divulgação de imagens em que aparece no Palácio do Planalto no dia dos ataques de 8 de janeiro. Em um trecho da gravação, obtida pela CNN Brasil, é possível ver Dias orientando os responsáveis pelos atos a deixar o Planalto.

Segundo as filmagens, às 16h29, Gonçalves Dias andava pelo terceiro andar do Palácio, na antessala do gabinete do presidente da República. Ele tenta abrir duas portas e depois entra no local.

Minutos depois, o general aparece caminhando pelo mesmo corredor com alguns dos responsáveis pelos atos. As gravações sugerem, conforme a CNN, que ele indicava a saída de emergência ao grupo.

Depois, outros integrantes do GSI também aparecem nas imagens, parecendo indicar o caminho de saída aos invasores que estavam no terceiro andar do prédio.

As imagens mostram, em diversos momentos, funcionários do GSI e invasores circulando pelo Planalto.

GDias prestou depoimento à Polícia Federal nesta sexta-feira. Ele ficou cerca de cinco horas explicando das imagens e os motivos do GSI ter negado o acesso à câmera de segurança.