O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) acusou nesta sexta-feira (21) a oposição de tentar levá-lo ao “esquecimento”. Em participação por videochamada em uma live da deputada federal Amália Barros (PL-MT) e do deputado estadual Gilberto Cattani (PL-MT), ele afirmou que o Brasil “voltará ao seu eixo normal” porque seus oponentes serão “expurgos”.

Os dois parlamentares participavam de um evento promovido pelo Movimento Conservador na cidade de Lucas do Rio Verde. O ex-governante elogiou o trabalho dos deputados e disse que tem muita “esperança” que seu grupo político retornará ao poder.

“É muito importante a gente não deixar o que foi plantado nos últimos quatro anos esquecido. Parabéns ao Cattani, a Amália, a vocês que votaram neles. Um país rico. Tentam que eu seja esquecido por parte da política brasileira. Temos muita esperança que o Brasil brevemente voltará ao seu eixo normal com o expurgo daquelas pessoas que nunca nada fizeram pela nossa pátria”, discursou. Bolsonaro.

Bolsonaro e seu plano político

Após passar um período nos Estados Unidos – o ex-presidente ficou em outro país, porque estava com medo de ser preso pela justiça brasileira – Bolsonaro retornou ao Brasil em março para cumprir agenda em vários estados.

No entanto, até o momento, ele não definiu quais cidades visitará. Há um plano do PL para que Bolsonaro faça um tour pelo Brasil para apresentar o plano da extrema-direita aos eleitores com o objetivo de saltar de 350 prefeituras para mil.

O foco é criar uma forte base nos municípios para que o ex-presidente consiga fazer frente ao candidato da situação – pode ser Lula ou outro nome do PT – nas eleições presidenciais de 2026.

Só que Bolsonaro terá que enfrentar julgamentos no STF e também no TSE. Há grandes chances que o capitão da reserva fique inelegível e não tenha autorização para se candidatar ou ocupar qualquer cargo público por oito anos.





