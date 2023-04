Reprodução/redes sociais Eduardo Bolsonaro e Marcon protagonizaram uma briga na Comissão do Trabalho na Câmara dos Deputados

O deputado federal, Eduardo Bolsonaro (PL) se envolveu em uma briga com o deputado Marcon (PT-RS) na quarta-feira (19) durante os trabalhos da Comissão do Trabalho da Câmara dos Deputados. O filho de Jair Bolsonaro xingou o petista e ameaçou ‘meter a mão na cara’ do deputado.

Eduardo comentava sobre a facada sofrida pelo pai às vésperas das eleições de 2018. O deputado disse que ‘a esquerda não o enganava’ e voltou a associar o crime ao PSOL.

“A esquerda pode enganar os outros. Já nós, que já tomamos facada do ex-membro do PSOL, não engana em nada”, disse Eduardo Bolsonaro.

Após a fala, Eduardo acusou Marcon de minimizar o crime e chamar a facada de ‘fake’. Ele deixou a mesa e foi cobrar explicações do parlamentar, mas foi contido pelos colegas.

Em vídeo gravado por um membro da comissão, é possível ver Eduardo Bolsonaro xingando Marcon com palavras de baixo calão e acusando a esquerda de ter tentado matar Jair Bolsonaro. Ele ainda ameaça: “te meto a mão na cara”.

Confira o momento em que Eduardo Bolsonaro briga com deputado petista e ameaça: 'Te meto a mão na cara' pic.twitter.com/ZWZCM3u8qU — iG Último Segundo (@ultimosegundo) April 19, 2023

Eduardo justificou que teve reação de "qualquer filho, na defesa do seu pai, faria, ainda mais se tratando de Jair Bolsonaro".

"Foi um ataque um tanto quanto injusto e a gente não pode aceitar e nem normalizar esse tipo de coisa", continuou o filho do ex-mandatário.

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, se solidarizou com a atitude de Eduardo, dizendo que ele "merece" apoio.

Em entrevista ao UOL News, o deputado Marcon afirmou que vai acionar a Comissão de Ética da Casa contra o filho de Bolsonar o. Ainda, o petista ressaltou que gosta de disputar a política e não fazer parte de uma disputa corporal.

"Eu sempre gostei de disputar a política, respeito muito quem tem posição, não estou aqui no quarto mandato para ir para disputa corporal, e sim a disputa de política", afirmou Marcon.

