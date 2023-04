redacao@odia.com.br (Agência Brasil) Nona fase da Operação Lesa Pátria é deflagrada nesta terça-feira

A Polícia Federal realiza uma operação, nesta terça-feira (18), para investigar envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro . A corporação deve cumprir 16 mandados de prisão e outros 22 de busca e apreensão em sete estados do país e no Distrito Federal. Todas as determinações foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal ( STF ).

Esta é a 9º fase da Operação Lesa Pátria , que tem como objetivo identificar os responsáveis e os financiadores envolvidos nas invasões.

Os crimes investigados são:



Abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

Golpe de Estado;

Dano qualificado;

Associação criminosa;

Incitação ao crime;

Destruição;

Deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

Os mandados desta terça-feira são cumpridos em Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e no Distrito Federal.

Na última fase, deflagrada em 17 de março, a PF cumpriu 46 mandados de busca e apreensão e 32 mandados de prisão preventiva nos estados da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul, São Paulo e no Distrito Federal.

Nela, Fábio Alexandre de Oliveira, o mecânico que sentou na cadeira do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes , durante os atos extremistas de 8 de janeiro, e a empresária Kátia Graceli foram presos por depredarem patrimônio público.

A nona fase da Lesa Pátria ocorre horas depois de Moraes votar a favor de que os denunciados pelos atos golpistas de 8 de janeiro se tornem réus .

O ministro foi o primeiro a votar no julgamento que começou no plenário virtual exatos 100 dias após os atos de vandalismo que provocaram prejuízo de milhões as sedes dos Três Poderes. A partir desta terça, todos os ministros da Corte têm até o dia 24 para votarem no sistema eletrônico.

