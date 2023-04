Carlos Moura/SCO/STF Estragos causados por vandalismo no Edifício-sede do STF





A AGU (Advocacia-Geral da União) solicitou, nesta sexta-feira (14), que mais 45 pessoas sejam condenadas a ressarcir os cofres públicos por conta da depredação realizada nos prédios da Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro.

Os acusados que são alvos da sexta ação do tipo movida pelo órgão foram detidos em flagrante dentro do Palácio do Planalto, tiveram decretada a prisão preventiva e são investigados criminalmente pelos atos golpistas.

Algumas dessas pessoas, entretanto, está em liberdade provisória sujeita a medidas cautelares. Outra medida solicitada pela AGU foi o bloqueio das contas dos acusados de depredação na capital federal.





A nova ação civil pública movida pela Advocacia atualizou o valor total pedido para ressarcir os danos materiais causados no Congresso, no STF (Supremo Tribunal Federal) e no Palácio do Planalto, que acgora chega a R$ 26,2 milhões.

A quantidade de pessoas e instituições denunciadas pela AGU em razão das manifestações antidemocráticas também aumentou, chegando a 223 indivíduos, três empresas, uma associação e um sindicato.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.