Um soldado esfaqueou um colega de farda em frente ao Comando de Defesa Antiaérea do Exército (Cmdo DAAe), em Guarujá , litoral de São Paulo, na tarde de ontem (17).

Após o crime, de acordo Comando , a vítima teria sido atendida pelo pessoal de serviço do Comando com a ajuda da Polícia Militar e por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Logo depois, o soldado foi levado para o hospital. O estado de saúde do soldado é considerado estável. Já o agressor foi detido no interior da unidade.

Segundo os militares, medidas administrativas devem ser tomadas para apurar o ocorrido.

A Secretaria Estadual da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) informou, por meio de nota, que não tinha ciência do caso, já que o mesmo não havia sido registrado pela Polícia Civil.

