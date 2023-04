Ricardo Stucker Lula e Xi Jinping em sua visita oficial à China - 14.04.2023

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reafirmou o interesse do governo em estreitar as relações entre Brasil e China em diversas áreas, durante uma reunião em Pequim com o presidente Xi Jinping, nesta sexta-feira (14), em sua visita oficial à China.

Lula afirmou que "ninguém" será capaz de impedir a aproximação entre os dois países.

O líder brasileiro, que está em visita oficial à China com sua equipe ministerial e a primeira-dama Janja , realizou um encontro bilateral com o presidente chinês e assinou atos conjuntos.

Em seu discurso, Lula destacou a necessidade de intensificar a colaboração entre Brasil e China em áreas como ciência e tecnologia, intercâmbio de estudantes universitários, relações culturais, estratégias de combate às mudanças climáticas, energia limpa e produção de carros e ônibus elétricos.

Ele disse que embora o comércio seja muito importante, seu governo está buscando criar uma relação Brasil-China mais ampla e duradoura.

O presidente brasileiro também mencionou a importância do diálogo e da negociação para solucionar a invasão da Ucrânia pela Rússia , um tema que ele e Xi Jinping concordaram na necessidade de abordar em sua reunião fechada.

Lula destacou a importância da preservação ambiental e da redução das emissões de poluentes e pediu que a China se comprometa com a transição energética e trabalhe para produzir energia mais limpa, incluindo a energia eólica, solar e de biomassa.

Lula não deixou de reafirmar que o Brasil já possui 80% de sua energia proveniente de fontes limpas e se comprometeu a alcançar o desmatamento zero na Amazônia até 2030.

O líder brasileiro também expressou gratidão pelo apoio da China à eleição da ex-presidente Dilma Rousseff como presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como o "banco do Brics" , um grupo comercial que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul . Lula afirmou que a relação entre a China e a ex-presidente Dilma era muito apreciada pelo Brasil.

