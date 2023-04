Reprodução/TV Globo - 14.04.2023 Bombeiros atuaram no incêndio que deixou mortos e feridos em abrigo

Pelo menos quatro pessoas morreram e cinco ficaram feridas após um incêndio atingir a sede de uma instituição que abriga crianças e adolescentes em situação de risco social no Ipsep , na Zona Sul do Recife , nesta sexta-feira (14). Segundo os bombeiros, o fogo começou por volta das 4h.

O primeiro balanço divulgado pela corporação informou que uma criança do sexo masculino e uma mulher, que não tiveram nomes e idades informados, morreram no local e outras duas crianças morreram a caminho do hospital.

Ainda de acordo com eles, cerca de quinze pessoas foram levadas pelos bombeiros e pelo Samu para hospitais e unidades de saúde do Recife.

Os hospitais informaram que a maioria das crianças que estão sendo atendidas ainda não foram identificadas. Algumas delas tiveram que ser levados para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) por conta dos ferimentos.

Cerca de onze equipes dos bombeiros chegaram a ir até o local para controlar as chamas, que também chegaram a atingir uma casa vizinha, mas ninguém ficou ferido na residência.

Por volta das 6h, o fogo já havia sido totalmente controlado. Ainda não há informações sobre o que causou o incêndio.

