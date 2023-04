Isac Nóbrega/PR - 01.08.2022 Presidente Jair Bolsonaro (PL) ao lado da primeira-dama Michelle Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro ganham mais de 100 mil reais juntos. Proveniente do PL , a esposa do ex-mandatário, que agora é presidente do PL Mulher , receberá R$ 41.650,91, antes, o rendimento dela era de R$ 39,2 mil pelo partido.

Ainda, Bolsonaro receberá o mesmo valor do PL, R$ 41.650,9, segundo a coluna de Mônica Bergamo no jornal Folha de S. Paulo. Somando só o pagamento advindo do partido ao casal, eles já acumulam R$ 83.301,82.

Fontes de renda do ex-presidente

O primeiro salário garantido de Bolsonaro é proveniente do Exército. Por ser capitão reformado, o ex-mandatário recebe R$ 11.945,49 brutos por mês.

O ex-presidente também tem garantido R$ 30 mil reais. Esse valor é referente a aposentadoria pelo tempo em que foi deputado federal (1991–2019). O benefício foi concedido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Portanto, a conta total do casal, ultrapassa os R$ 125.247,31 mensais.

Ainda como ex-chefe do Executivo, Bolsonaro tem direito a oito funcionários com as despesas pagas pela Presidência da República, segundo a lei 7.474. Veja quais são os benefícios.

quatro servidores para segurança e apoio pessoal;

dois servidores para assessoramento superior;

dois veículos oficiais da União;

dois motoristas.

