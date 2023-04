redacao@odia.com.br (IG) Presidente Luiz Inácio Lula da Silva

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi considerado uma das 100 pessoas mais influentes no mundo pela Revista Time , dos Estados Unidos . O mandatário brasileiro está na categoria líderes, ao lado de nomes como o presidente dos EUA, Joe Biden, o primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz e a primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska.

Reprodução: NY Times - 13/04/2023 Lula na Revista Time

A escolha de Lula é explicada pelo ex-vice-presidente dos EUA, Al Gore. No texto, o político norte-americano diz que "depois de anos de destruição de degradação ambientais endossada pelo estado, a população brasileira escolheu um novo caminho, elegendo um campeão climático".

Al Gore ressalta ainda os compromissos do Brasil com a democracia e a justiça, destacando também a preocupação de Lula com as crises do clima, da biodiversidade e o compromisso de preservar a Amazônia.

"A liderança do presidente Lula será fundamental nesta década decisiva para a ação climática", afirmou o ex-vice-presidente dos Eua.

No dia 4 de maio de 2022, Lula foi capa da Revista Time no período em que era pré-candidato à Presidência da República.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.