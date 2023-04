Reprodução Montagem com Mario Frias e Abraham Weintraub

A Comissão de Ética Pública aplicou sanções contra ex-ministros e políticos por comportamentos antiéticos. O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub , foi punido por fazer declarações públicas sem provas que prejudicaram a imagem das Universidades Federais .

Em 2019, Weintraub afirmou em uma entrevista que as universidades plantavam maconha e usavam laboratórios para produzir drogas sintéticas.

O ex-ministro já havia sido condenado pela Justiça Federal de Minas Gerais a pagar uma indenização de R$ 40 mil por essa mesma declaração.

A Comissão de Ética Pública também abriu um processo disciplinar contra o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado , por suspeita de ter feito uma declaração antiética ao sugerir que o presidente Lula precisava de uma dose de cachaça para conversar com o povo.

Além disso, o deputado federal e ex-secretário Mário Frias foi censurado pela Comissão de Ética Pública por fazer comentários racistas em suas publicações em redes sociais. Em 2021, Frias fez um comentário racista sobre o historiador e ativista negro Jones Manoel , dizendo que ele "precisava de um bom banho".

O Twitter apagou o post por violação de suas regras. A Comissão de Ética Pública , criada em 1999 para administrar a aplicação do Código de Conduta da Alta Administração Federal, impõe sanções que podem prejudicar a promoção de funcionários do governo. Até o momento nenhuma dos ministros se manistou sobre o caso.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.