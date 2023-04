Reprodução: Câmara dos Deputados - 13/04/2023 Deputado Federal, Guilherme Boulos (PSOL)

O deputado Guilherme Boulos (PSOL-SP) desistiu, nesta quinta-feira (13), de ser o relator na comissão parlamentar de inquérito mista (CPMI) do Minha Casa, Minha Vida . O parlamentar foi escolhido para o cargo na última terça-feira, mas líderes da Câmara discordaram, alegando que o União Brasil deveria indicar o relator. O partido escolheu o deputado Fernando Maragoni (União-SP).

Segundo Boulos, Maragoni irá aceitar colaborações feitas por ele no texto da MP.

"Diante do impasse em torno da MP do Minha Casa e para garantir o funcionamento da Comissão Mista sem obstruções, assumiremos a vice-presidência da comissão e não mais a relatoria. Houve também o acordo de que o conjunto das contribuições que temos ao texto serão incorporadas pelo novo relator", declarou o deputado do PSOL.

Boulos se reuniu com Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados. Eles fizeram um acordo de que o deputado psolista iria ser relator do projeto de lei do Programa de Aquisição Alimentos.

"Na próxima semana, assumirei ainda a relatoria do projeto de lei em regime de urgência (inicialmente MP) para retomar o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos), que incorporará a criação da política nacional de Cozinhas Solidárias como um dos pilares da política de combate à fome no país", disse Boulos.

Na última quarta-feira (12), o líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento (BA) entrar com uma ação contra Boulos no Conselho de Ética da Câmara. Hoje, ele admitiu ter "extrapolado".

"Quero agradecer o gesto do deputado Boulos, que chegou nesta Casa se destacando, e claro, é compreensível que eu defenda os interesses do meu partido e peço desculpas se extrapolei na defesa desses entendimentos" declarou Nascimento.

