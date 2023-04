Isadora de Leão Moreira / Governo do Estado de SP O Governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, durante Cerimônia de Conscientização sobre o Autismo

A Polícia Militar do Estado de São Paulo prepara uma operação especial para reforçar a segurança nas escolas do estado após detectar uma série de ameaças na internet contra professores e alunos para o próximo dia 20. A informação foi divulgada pelo governador Tarcísio de Freitas durante uma entrevista coletiva nesta quinta-feira (13).

Embora recomendação seja de não comentar ameaças dessa natureza, Tarcísio quis tranquilizar os pais de alunos e funcionários das escolas do estado, que estão preocupados com essas ameaças.

“Os pais não precisam se preocupar. Já estamos monitorando todas essas correntes. Nós vamos operar fortemente, vamos ter um reforço no policiamento no dia 20 e nós não vamos permitir. Nós vamos garantir a segurança. São pessoas que estão tentando impor o terrorismo, impor a violência”, assegurou o governador.

Diversas mensagens que circulam nas redes sociais têm relação com o 'aniversário' de um atentado ocorrido em um colégio americano em um 20 de abril. Segundo Guilherme Derrite, secretário estadual da Segurança Pública, um homem de 18 anos foi preso nesta quarta-feira (12) por divulgar ameaças do genêro na internet. A prisão preventiva dele foi autorizada pela Justiça.

Apesar da fala, Tarcísio não chegou a dar detalhes sobre a operação. Nesta quinta (13), o governo paulista anunciou um pacote de medidas para segurança nas escolas, que prevê a contratação de psicólogos e seguranças desarmados.

“Os pais podem ficar tranquilos porque nós vamos garantir a segurança, não vamos permitir a violência. Vamos estar muito preparados, muito estruturados para garantir a segurança e tudo vai transcorrer na mais absoluta normalidade”, afirmou.

“Nós vamos estar prontos para fazer esse enfrentamento, para coibir. Não vamos permitir que a violência chegue perto das nossas escolas, vamos estar muito preparados para isso. Quero falar para os pais: fiquem tranquilos. Professores, fiquem tranquilos. Vamos estar juntos de vocês”, garantiu.

