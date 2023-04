Foto: Divulgação/Agência Senado/Câmara dos Deputados Ministro Fernando Haddad, senador Rodrigo Pacheco e deputados Tabata Amaral e André Janones estarão na comitiva de Lula

Entre ministros, governadores e parlamentares, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será acompanhado por cerca 40 autoridades na viagem que ele fará nesta terça-feira (11) à China . Segundo o Ministério das Relações Exteriores , os compromissos do mandatário no país terão início na quarta (12), dia em que o petista deve chegar á Àsia.

Leia também Lula viaja hoje para China; veja o que presidente fará no país

Além de autoridades políticas, um grupo de empresários também deve integrar a comitiva. Em Pequim, Lula deve por em pauta com o presidente chinês, Xi Jinping, a relação comercial entre os dois países, além de assuntos como a guerra na Ucrânia e governança global.

O petista viajaria ao país asiático no fim de março, mas remarcou a viagem após ser diagnosticado com uma pneumonia.

Veja lista de 40 autoridades que irão acompanhar o presidente:



Ministros

Fernando Haddad (Fazenda);

Marina Silva (Meio Ambiente);

Carlos Fávaro (Agricultura);

Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação);

Mauro Vieira (Relações Exteriores);

Alexandre Silveira (Minas e Energia);

Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário);

e Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social).

Governadores



Jerônimo Rodrigues (Bahia);

Elmano de Freitas (Ceará);

Carlos Brandão (Maranhão);

Helder Barbalho (Pará);

Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte).

Senadores

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado Federal

Renan Calheiros (MDB-AL), presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional

Eliziane Gama (PSD-GO), líder do Bloco Parlamentar Resistência Democrática (PSD, PT e PSB)

Jaques Wagner (PT-BA), líder do Governo no Senado Federal

Confúcio Moura (MDB-RO), presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura

Augusta Brito (PT-CE), comissão de Assuntos Econômicos

Irajá Silvestre Filho (PSD-TO), comissão de Assuntos Econômicos

Jussara Lima (PSD-PI), comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática

Deputados federais

Júlio César (PSD-PI);

Fausto Pinato (PP-SP);

Vander Loubet (PT-MS);

Guttemberg Reis (MDB-RJ);

Daniel Almeida (PCdoB-BA);

Maria Arraes (Solidariedade-PE);

Jandira Feghali (PCdoB-RJ);

Fábio Macedo (Podemos-MA);

Neto Carletto (PP-BA);

Pedro Campos (PSB-PE);

Tabata Amaral (PSB-SP);

André Janones (Avante-MG);

Bruno Farias (Avante-MG);

AJ Albuquerque (MDB-PE);

Heitor Schuch (PSB-RS);

Renildo Calheiros (PCdoB-PE);

Eduardo da Fonte (PP-PE);

Lula da Fonte (PP-CE);

e Iza Arruda (MDB-PE).

