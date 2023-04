Reprodução Instituto Adventista de Manaus

Um adolescente foi apreendido nesta segunda-feira (10) após entrar armado no Colégio Adventista de Manaus, na zona sul da capital amazonense, e deixar uma professora e dois estudantes feridos. Não houve ferimentos graves.



Foram movidos até o local a Polícia Civil, Militar, o Samu e o Corpo de Bombeiros para controlar a situação. Os socorristas informaram que a professora teve ferimentos leve na barriga, e outros dois adolescentes apresentaram lesões superficiais no ombro e nas mãos. Em nota, o Samu disse que "eles receberam curativos e orientações e não precisaram de atendimento de suporte avançado".

O autor do ataque foi apreendido pela polícia e passará por interrogatório juntamente com os responsáveis legais. As informações são do delgado-geral adjunto da Polícia Civil manauara, Guilherme Torres.

"Tanto o infrator, quanto vítimas, testemunhas e pais já foram conduzidos para a delegacia, onde estão sendo ouvidos. Pode ter certeza que esse infrator terá a responsabilização na medida da punibilidade", informou Torres.

O colégio disse em nota que lamenta profundamente o ocorrido, e presta apoio aos familiares do adolescente. "Lamentamos profundamente o ocorrido e, no momento, a polícia está investigando o caso na escola. As vítimas sofreram lesões superficiais e já foram atendidos e liberados pelo SAMU no local. Estamos dando suporte aos estudantes e familiares”.

Com o ataque, as aulas do colégio foram suspensas até a próxima quarta-feira (12).

