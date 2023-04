Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) , não irá acompanhar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na viagem à China no dia 11 de abril . O motivo é que o deputado será submetido a uma cirurgia de correção de uma hérnia umbilical.

Lira realizou o procedimento na última quarta-feira (5) no hospital Vila Nova Star, da Rede D’Or, em São Paulo e recebeu alta no dia seguinte. Contudo, por orientações médicas, ele deve permanecer em repouso nos próximos 10 dias devendo evitar viagens de longa duração e atividades extenuantes".

Viagem à China

Lula estará acompanhado de uma comitiva e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) na viagem à China na próxima semana.

A viagem do chefe do Executivo federal ao território chinês estava marcada para acontecer no final do mês de março, contudo, uma leve pneumonia fez com que sua equipe médica recomendasse a suspensão da viagem para o país asiático.

A previsão é de que Lula fique no país asiático até o dia 14 de abril. A ida do presidente brasileiro à nação liderada por Xi Jinping tem como principal objetivo debater questões econômicas.

O petista quer reafirmar as relações construídas com o maior parceiro comercial do Brasil. Ele também debaterá mecanismos para que os produtos brasileiros tenham maior exportação no mercado chinês.

Lula e o presidente chinês assinarão 20 acordos que atingem os setores da saúde, agricultura, educação, finanças, indústria, ciência e tecnologia. Uma das principais ações é referente ao Cbers-6, primeiro satélite sino-brasileiro para monitoramento da superfície da Terra. A ferramenta terá como principal foco analisar as florestas, como a Amazônia.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.