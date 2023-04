Reprodução/Redes Sociais - 07.04.2023 Enzo Marchesin Barbosa, de 4 anos, morto em ataque a creche em Blumenau

Filho de duas mães e adotado há pouco mais de um ano, Enzo Marchesin Barbosa, de 4 anos, foi uma das quatro vítimas fatais do ataque a creche de Blumenau , em Santa Catarina. Ele brincava no parquinho da unidade de ensino no momento do atentado.

O enterro do menino ocorreu nesta quinta-feira (6), um dia após o crime.

"Tivemos nossos desafios como família, mas hoje estávamos completos. Você tinha entendido que veio para ficar e que aqui é sua casa e que nunca mais sairia dela", escreveu uma das mães nas redes sociais.

Além de Enzo, outras três crianças morreram e cinco estudantes se feriram no ataque. O crime aconteceu durante a manhã de quinta-feira (5), no Centro Educacional Cantinho Bom Pastor, escola particular do município. O assassino foi preso após se entregar para a polícia.

Veja quem são as vítimas:

Bernardo Cunha Machado - 5 anos

Bernardo Pabst da Cunha - 4 anos

Larissa Maia Toldo - 7 anos

Enzo Marchesin Barbosa - 4 anos





Reprodução/redes sociais Enzo Barbosa, Larissa Toldo, Bernardo Machado e Bernardo Pabst

Em nota, a escola infantil afirmou que todos estão desolados com a tragédia, "sofrendo terrivelmente e sentindo as dores que afeta cada criança, familiar e amigo".

