Fernando Frazão/Agência Brasil Escola Thomázia Montoro foi palco de um ataque a facas que causou a morte de uma professora

Após o ataque à Escola Estadual Thomazia Montoro , na Vila Sônia , em São Paulo , na manhã da última segunda-feira (27), o ministro da Educação , Camilo Santana , resolver propor a criação de um grupo interministerial para tratar de questões relacionadas aos atentados em escolas.

Segundo o ministro, a odeia é envolver outros ministérios, como o da Justiça e o de Direitos Humanos, e a Secretaria-Geral da Presidência, sob a qual está a Secretaria Nacional da Juventude.

Na proposta apresentada por Santana, ele inclui, ainda, a participação de prefeituras e estados com o objetivo de pensar em ações concretas multisetoriais no combate ao problema que tem crescido no país.

Na segunda, uma professora morreu após um aluno, de 13 anos, esfaquear ela e outras três profissionais em São Paulo. Além das delas, um aluno também ficou ferido.

