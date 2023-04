Bruno Spada/Câmara dos Deputados Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública

Na madrugada desta quinta-feira (6), o ministro da Justiça, Flávio Dino , afirmou que assinou uma determinação para que a Polícia Federal instaure um inquérito para apurar organismos nazistas e neonazistas em todo o território nacional.

Segundo Dino, há indícios da atuação interestadual dessas organizações. Ele ainda afirmou que a PF deve investigar crimes de racismo e apologia ao nazismo.

"Assinei agora determinação à Polícia Federal para que instaure Inquérito Policial sobre organismos nazistas e/ou neonazistas no Brasil, já que há indícios de atuação interestadual. Há possível configuração de crimes previstos na Lei 7.716/89", escreveu em uma rede social.

Nos últimos meses, a Polícia Civil de Santa Catarina descobriu a existência de uma filial de um grupo internacional de supremacia branca no Brasil. A revelação foi feita pelo programa Fantástico, da rede Globo.

Segundo as investigações, havia um plano do grupo para implantar no Brasil uma célula radical de supremacia branca. Dez homens foram presos e outras pessoas estão sendo investigadas suspeitas de fazerem parte da organização.

“De fato, encontramos um grupo de indivíduos adeptos e integrantes de uma organização skinhead neonazista transnacional. Localizamos toda a vestimenta utilizada por eles, toda a indumentária que identifica eles como um grupo neonazista”, afirmou o delegado Arthur de Oliveira Lopes.

Nos celulares dos investigados, a polícia ter encontrado mensagens criminosas e de cunho racista, como: "Pretos têm que morrer todos os dias".

Ainda segundo os agentes, os suspeitos eram responsáveis pelo recrutamento de jovens que participavam de outras células, por meio de convites e seleções feitas pela internet.

A célula internacional também está presente em Portugal, Alemanha e outros países.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.