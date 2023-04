Reprodução/TV RBS - 05.04.2023 Ataque no Centro Educacional Cantinho do Bom Pastor, em Blumenau

Duas das quatro crianças vítimas do ataque de um criminoso a uma creche em Blumenau (SC), na quarta-feira (05/04), foram enterradas hoje.

O ataque ocorreu na manhã de quarta-feira (5). Um homem invadiu uma creche particular da cidade e agrediu as crianças com uma machadinha. Quatro morreram e outras cinco ficaram feridas. O suspeito se entregou à Polícia Militar e foi preso.

Segundo a Polícia Militar, o homem pulou o muro da instituição, que é particular, e atacou as crianças com uma machadinha.

O prefeito de Blumenau, Mário Hildebrandt, disse que o autor do ataque a creche agrediu crianças que estavam no pátio e outras dependências.

"É uma creche privada, não é do município, não tem nem convênio, tem boa estrutura, boa equipe de professores. Tem um muro alto, inclusive, e o indivíduo pulou o muro e entrou na escola e atingiu as crianças que estavam no pátio", afirmou o prefeito em entrevista à Rádio Gaúcha.

O delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, disse que o criminoso deixou a creche pela porta da frente e depois se entregou à polícia.

Os corpos foram liberados pelo Instituto Médico Legal (IML) ainda na quarta-feira, após fazerem todos os exames necessários para a investigação do crime.

Quem são as vítimas

Bernardo Cunha Machado: 5 anos

Bernardo Pabest da Cunha: 4 anos

Larissa Maia Toldo: 7 anos

Enzo Marchesin Barbosa: 4 anos

Vigília

Após o ataque, pais de alunos e moradores de Blumenau fizeram uma vigília levando velas e incensos para frente da creche. Também houve uma oração em frente ao portão da escola na noite de quarta.

Lula lamenta ataque a creche em Blumenau: 'Não há dor maior'



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou o ataque a uma creche de Blumenau , em Santa Catarina, na manhã de ontem. Segundo o mandatário 'Não há dor maior para uma família que perder filhos e netos', além disso, Lula classificou o atentado como uma 'monstruosidade'.

“Não há dor maior que a de uma família que perde seus filhos ou netos, ainda mais em um ato de violência contra crianças inocentes e indefesas. Meus sentimentos e preces para as famílias das vítimas e comunidade de Blumenau diante da monstruosidade ocorrida na creche Bom Pastor. Para qualquer ser humano que tenha o sentimento cristão, uma tragédia como essa é inaceitável, um comportamento, um ato absurdo de ódio e covardia como esse”, escreveu Lula.

