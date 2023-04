Reprodução/Twitter Fumio Kishida - 28.03.2022 Primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida

Um telefone entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o primeiro-ministro do Japão , Fumio Kishida , marcado para esta quinta-feira (6) deve oficializar o convite ao Brasil para participar da reunião do G7 – grupo dos sete países mais industrializados do mundo.

Atualmente o G7 é composto por: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. Este ano, o evento será realizado na cidade de Hiroshima, no Japão – de 19 a 21 de maio.

O convite demonstra prestígio do presidente Lula no cenário internacional, com o reposicionamento da política externa brasileira, segundo alguns interlocutores do Palácio do Planalto.

Geralmente, o grupo costuma convidar países que não são integrantes, mas que, no entanto, estão em destaque. O convite é feito para ouvir perspectivas de nações em desenvolvimento sobre a economia mundial.

A última participação do Brasil no G7 foi em 2008, durante o segundo mandato do presidente Lula. A primeira vez do país na reunião ocorreu em 2003, no primeiro ano de governo de Lula. O país também recebeu o convite em 2005 e 2006.

O assessor especial da Presidência da República, Celso Amorim, se reuniu com o embaixador do Japão no Brasil, Hayashi Teiji, na última quarta (5) para acertar detalhes da participação do Brasil no encontro.

