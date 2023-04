Reprodução: redes sociais - 03/04/2023 Datena e Boulos conversando

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) afirmou nesta quarta-feira (5) que o vice na sua chapa para a prefeitura de São Paulo será do PT . Segundo o parlamentar, a formação da chapa é "parte do acordo firmado" com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) .

"Meu vice será do PT. Isso é parte do acordo firmado. Eu disse isso ao Datena em nossa conversa", afirmou Boulos ao site Metrópoles.

A conversa com o apresentador em que o deputado se refere aconteceu na última semana . Um vídeo deles conversando sobre a chapa vazou na internet. Na gravação, Datena sugere ser vice de Boulos e pede para o parlamentar "peitar Lula".

🎥 José Luiz Datena (PDT) pede a Guilherme Boulos (PSOL) que "peite" Lula e PT, sugerindo chapa como Vice do deputado para a prefeitura de SP. pic.twitter.com/MuZN1I3xk0 — Central da Política (@centralpolitcs) April 3, 2023





"O Psol tem o único cara de esquerda capaz de ser o substituto do Lula. O PT não aceita isso e vai querer fazer o Haddad. Se você peitar o PT e nós sairmos candidatos, se você falar para o Lula: eu quero o Datena como vice e sinto muito, nós podemos sair. Política é como nuvem. (O PT) vai lançar um candidato próprio e tomar um nabo violento", afirma o apresentador no vídeo.

Após o vazamento do vídeo, Boulos afirmou que encontrou amigos corintianos para uma conversa descontraída sobre política e futebol. "Lamento profundamente que alguém tenha vazado uma conversa privada na tentativa de criar polêmica", disse.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.