Ricardo Stuckert/PR - 22.03.2023 Lula adia viagem à China por motivação médica

O Ministério das Relações Exteriores da China desejou uma "rápida recuperação" ao presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, neste domingo (26) ao se manifestar sobre o cancelamento da viagem do mandatário brasileiro ao país.

A pasta informou que "entende e respeita" a decisão do governo brasileiro e que está enviando "pensamentos calorosos para Lula e por sua rápida recuperação".

A nota ainda confirma que os dois lados já estão conversando para marcar uma nova data para a viagem de Estado.

Lula deveria embarcar para Pequim neste domingo, mas a equipe médica do presidente recomendou que ele adiasse a visita para se recuperar de uma "broncopneumonia bacteriana e viral por influenza A". Desde a última sexta-feira (24), o mandatário está de repouso no Palácio da Alvorada após voltar de uma viagem ao Rio de Janeiro.

A ida de Lula à China teria um enfoque predominante comercial, com uma série de encontros com empresários locais e uma visita formal à sede do Novo Banco de Desenvolvimento (NdB), do Brics, após a aprovação de Dilma Rousseff como presidente da entidade. Além disso, no dia 28, o presidente ainda teria uma série de encontros de Estado, com o seu homólogo, Xi Jinping, com o premiê Li Qiang e com o presidente da Assembleia Popular Nacional, Zhao Leji.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.