Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Bloco formado por MDB, PSD, Republicanos, PSC e Podemos se torna o maior na Câmara dos Deputados

Cinco partidos anunciaram na quarta-feira (29) a formação do maior bloco parlamentar na Câmara dos Deputados, com 142 parlamentares. O bloco será formado por deputados do MDB, PSD, Podemos, PSC e Republicanos.

Com a união, o bloco se ultrapassa a base formada por União Brasil e Progressistas, que contam com 108 deputados. O bloco deve ter preferência na negociação de cargos na Casa e devem ter maioria em comissões. A liderança do bloco ficará a cargo do deputado Fábio Macedo (Podemos-MA).

“Unimos as lideranças dos partidos para juntos seguirmos defendendo e levantando as bandeiras programáticas como a independência do parlamento, a despolarização política, a busca por consensos, a defesa da democracia e o desenvolvimento do Brasil”, disse Macedo, em nota.

O bloco une partidos da base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), independentes e legendas que sinalizaram oposição ao petista. MDB e PSD, por exemplo, contam com ao menos seis ministérios no Palácio do Planalto.

Já o Podemos anunciou que seria independente nesta legislatura, enquanto Republicanos e PSC sinalizam uma oposição à Lula. Ainda não há uma definição se o blocão ficará independente, liberando as bancadas para votarem da forma que acharem melhor em projetos de interesse do governo federal.

Pelas redes sociais, o presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), parabenizou a formação do bloco parlamentar e voltou a defender a redução de partidos no Brasil. As cinco legendas que compõem o blocão fizeram parte da base que reelegeu Lira para o comando da Casa.

“Sempre defendi a unidade para reduzirmos o número de partidos, fortalecendo-os e dando à sociedade confiança no nosso sistema partidário. Dessa forma, reafirmamos o compromisso com a democracia e o parlamento brasileiros”, disse Lira.