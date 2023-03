Pixabay Lula assinou decreto que revogou medidas que facilitavam o acesso a armas e munições

O governo federal resolveu prorrogar o prazo para o recadastramento de armas de fogo no país. A nova data foi publicada nesta quarta-feira (29). O prazo, que venceria na próxima segunda-feira (3), foi adiado em 30 dias, para o dia três de maio.

Nos últimos dias o ministro da Justiça , Flávio Dino , já havia comentado sobre a alteração da data.

O objetivo do programa é estabelecer um controle sobre as armas em circulação no país.

O arsenal de armas no país cresceu consideravelmnete nos últimos naos devido à política de incentivo e a facilitação de compra dos objetos durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo o governo, a mudança no prazo atende a um pedido de parlamentares ligados ao setor de segurança pública. O grupo é conhecido como "bancada da bala".

Segundo aponta o decreto federal, as "armas de fogo de uso permitido e de uso restrito adquiridas a partir da edição do Decreto nº 9.785, de 7 de maio de 2019, serão cadastradas no Sistema Nacional de Armas", mesmo aquelas que já estão cadastradas em outros sistemas no país.

