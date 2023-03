Divulgação - 29.03.2023 MPRJ e Polícia Civil cumprem mandado de busca na prefeitura de Petrópolis









O Ministério Público e a Polícia Civil do Rio de Janeiro realizam na manhã desta quarta-feira (29) um mandado de busca e apreensão na Prefeitura de Petrópolis e na casa do prefeito do município Rubens Bomtempo (PSD).

O político e empresários do setor de ônibus são investigados pela Assessoria de Atribuição Originária Criminal (AOCrim-MPRJ) por fraude em licitações.

Segundo a polícia, a investigação apura os crimes licitatórios e o de formação de organização criminosa.

A investigação está sob sigilo judicial e a ação segue com o Procurador-Geral de Justiça por envolver agente político detentor de foro por prerrogativa de função com previsão na Constituição Federal.

