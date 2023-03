Reprodução/Facebook/Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro com apoiadores





O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB-MA), a Polícia Federal e o governo do Distrito Federal receberam um pedido do presidente do PL , Valdemar Costa Neto . O cacique do Partido Liberal solicitou reforço na segurança no aeroporto internacional de Brasília para o retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Brasil.

Os ofícios foram entregues para todos na tarde desta segunda-feira (27), segundo informações da CNN Brasil. O ex-chefe do Executivo federal deixará os Estados Unidos na quarta (29) e chegará a solo brasileiro na quinta (30), por volta das 7h10.

Apoiadores de Bolsonaro já trocam mensagens em grupos do WhatsApp e canais do Telegram para criarem uma mobilização para receberem o ex-presidente no saguão do aeroporto. Movimentos também foram criados no Instagram, Facebook e Twitter para ter o maior número de pessoas na chegada do capitão da reserva.

Apesar do PL não estar organizando nenhuma manifestação para receber o ex-presidente, a sigla entende que há grandes chances de ocorrerem aglomerações. Isso pode colocar em risco Bolsonaro e também as pessoas que devem estar no local na próxima quinta.

Há expectativas de que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, Valdemar, deputados e senadores bolsonaristas e os filhos estejam no aeroporto para receber o antigo chefe do Executivo federal. Ele saiu do Brasil em 30 de dezembro do ano passado e passou um período de três meses nos Estados Unidos.

Bolsonaro no Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) confirmou que estará no Brasil na próxima quinta-feira (30) para poder discutir quais caminhos políticos seguirá a partir de abril. Em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan News, o antigo chefe do Executivo federal declarou que não se aposentou da vida pública.

“No momento, eu estou sem mandato, mas não estou aposentado. Vou me reunir com o partido e nós vamos ver qual é a nossa estratégia. Não pelo partido, mas pelo país, como nós podemos melhor nos apresentar para o Brasil”, esclareceu ao falar do seu planejamento para os próximos anos.

Durante o bate-papo, Bolsonaro confirmou que deixará os Estados Unidos na quarta e chegará ao Brasil no dia seguinte. “Semana passada, antes desse problema que apareceu do plano para sequestrar senador, eu já tinha comprado a passagem para quarta-feira à noite com previsão de pousar 7h15 de quinta-feira em Brasília”, afirmou.





