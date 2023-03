Reprodução: Redes Sociais Turista sobrevive a uma queda de 30 metros

Um turista de 39 anos sobreviveu a uma queda de 30 metros ao pular de bungee jump na cidade de Pattaya, na Tailândia , em um parque de diversões. O acidente aconteceu no dia 23 de março, no o Changthai Thappraya Safari and Adventure Park.

O homem identificado somente como Mike, deu entrevista à CNN e declarou que ele ficou repleto de hematomas após a queda. A corda elástica do equipamento arrebentou poucos segundo antes dele finalizar o salto, o deixando cair, felizmente, na água.

“Caí do lado esquerdo, então os ferimentos foram mais sérios lá”, disse Mike à CNN. Ele relatou ainda que fechou os olhos na hora do salto e só percebeu que havia algo errado quando já estava cercado por água. “Se a pessoa não souber nadar, ela estará em apuros”, alerta.

O parque de diversões reembolsou o custo do salto e ainda pagou por exames de raio-X e ultrassom para Mike. O dono do parque, Nithit Intim, disse à reportagem que a equipe o tirou imediatamente da água o conduziu ao hospital.

