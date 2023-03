Reprodução/montagem iG - 23/03/2023 Alckmin, Coronel Telhada e Moro são alvos do PCC

A Polícia Federal deflagrou na última quarta-feira (22) a Operação Sequaz , que visa desmantelar uma facção criminosa que tinha como objetivo matar o senador Sérgio Moro (União Brasil) e outras autoridades . Até a manhã desta quinta-feira (23), apenas o ex-ministro da Justiça e o promotor de Justiça, Lincoln Gakiya foram as autoridades divulgadas como alvo, agora a lista aumentou.

A facção é integrada por membros do Primeiro Comando da Capital ( PCC ), que pretendia vingar a prisão do líder da organização, Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, preso em 1999.

Moro e Gakiya atuaram nas transferências de chefes de facções, como o Marcola, para presídios federais. Além deles, a lista de morte do PCC tem mais quatro nomes, segundo o jornal Estadão. Veja:

Geraldo Alckmin (PSB): Vice-presidente que foi governador de São Paulo

Lourival Gomes : ex-secretário da Administração Penitenciária

Coronel Telhada (PL-SP): deputado federal

Roberto Medina : diretor de presídios









A Operação Sequaz, expediu 24 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão nos estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal. Sete mandados de prisão preventiva (três em Sumaré), e quatro mandados de prisão temporária contra suspeitos (entre eles, um no Guarujá e outro em Presidente Prudente).

Segundo a corporação, duas pessoas ainda continuam foragidas. Até a manhã de ontem, nove pessoas foram presas. Oito tiveram o nome divulgado:

Janeferson Aparecido Mariano;

Patrik Uelinton Salomão;

Valter Lima Nascimento;

Reginaldo Oliveira de Sousa;

Herick da Silva Soares;

Franklin da Silva Correa.

Sidney Rodrigo Aparecido Piovesan;

Claudinei Gomes Carias;

Entre os presos ontem está o Forjado (Patrik Uelinton Salomão), um dos líderes do PCC, que deixou a penitenciária federal de Brasília, em fevereiro do ano passado, após cumprir pena. Segundo o MP-SP, ele está abaixo apenas da liderança máxima da organização. Foi condenado a um total de 15 anos e 10 meses de prisão e sairia apenas 14 de setembro deste ano, mas a pena foi reduzida.

Quais são os próximos passos?

Sergio Moro fez um pronunciamento no Senado na tarde de ontem e apresentou um projeto que criminaliza pessoas que planejarem atentados contra autoridades públicas . Ele disse que espera contar com apoio suprapartidário à sua proposta. O governo federal também não se manifestou sobre as novas medidas, apenas garantiu da continuidade das investigações da Polícia Federal.

