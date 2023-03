Fellype Sampaio Presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber na Aldeia Paraná, no Vale do Javari (AM)

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Rosa Weber , anunciou nesta terça-feira (21) aos povos indígenas que pautará, ainda no primeiro semestre deste ano, o processo que discute o término do marco temporal da demarcação de terras.

A declaração ocorreu após a sua visita à Aldeia Paraná , localizada no Vale do Javari (AM).

O tema é discutido no Recurso Extraordinário (RE) 1017365, com repercussão geral, que analisa se a data da promulgação da Constituição Federal (5/10/1988) deve ser usada como marco temporal para definição da ocupação tradicional da terra por indígenas.

O julgamento já foi iniciado, mas foi interrompido por um pedido de vista e retornará à pauta de julgamentos.

Leia também PF prende suspeitos de planejar morte de autoridades no interior de SP

A ministra Rosa Weber esteve no Amazonas com uma comitiva de magistrados do CNJ entre segunda (20) e terça (21) com a missão de aproximar o Poder Judiciário das populações indígenas.

O grupo se deslocou para a aldeia em um helicóptero do Exército brasileiro, do 4.º Batalhão de Aviação do Exército . Os oficiais presentearam a ministra com um distintivo do batalhão, que tem como objetivo promover um maior conhecimento sobre a Amazônia.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.