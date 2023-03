Divulgação/PL Valdemar Costa Neto confirma que Flávio Bolsonaro será candidato do partido para a prefeitura do Rio

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que o partido vai trabalhar para que Flávio Bolsonaro vença a disputa para a prefeitura do Rio de Janeiro (RJ) nas eleições de 2024. A declaração foi dada em um evento para a inauguração do diretório da legenda em Niterói (RJ), na sexta-feira (17).

Segundo Costa Neto, a candidatura de Flávio pode ser a retomada do partido em meio ao que chamou de “tropeço” do partido nas eleições presidenciais. Na época, Jair Bolsonaro foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“O Bolsonaro deixou o Brasil numa situação maravilhosa. O Brasil estava crescendo e tivemos esse tropeço, que nós vamos recuperar lá na frente. A primeira recuperação nossa talvez seja o Flávio. Nós vamos trabalhar para ele ser prefeito da cidade do Rio de Janeiro”, disse Valdemar.

No meio do encontro, Jair Bolsonaro ligou para Flávio, que colocou o telefone no microfone. Em sua mensagem, o ex-presidente fortaleceu o nome do filho para a disputa municipal e se disse confiante na retomada do bolsonarismo no país.

“Temos um sonho. Temos um ideal. Sofremos derrotas, mas a gente segue acreditando em Deus. E na força do nosso povo, nós atingiremos nosso objetivo”, afirmou.

Atualmente senador, Flávio Bolsonaro é uma das apostas do PL para fortalecer o partido no poder Executivo. A legenda conta com 348 prefeitos e apenas dois governadores em sua base.

A expectativa de Costa Neto é que o poder de influência de Flávio e Jair Bolsonaro possa trazer resultados parecidos com as eleições de 2022, quando o PL conquistou a maior bancada no Congresso Nacional. Nas próximas eleições, o partido visa, principalmente, as principais capitais do país: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Porto Alegre.