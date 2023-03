Reprodução - 17.03.2023 O mecânico Fábio Alexandre de Oliveira e Kátia Graceli foram presos na manhã desta sexta (17) pela PF

Fábio Alexandre de Oliveira , o mecânico que sentou na cadeira do ministro do Supremo Tribunal Federal , Alexandre de Moraes , durante os atos extremistas de 8 de janeiro, e a empresária Kátia Graceli foram presos na manhã desta sexta-feira (17) na oitava fase da operação " Lesa Pátria " da Polícia Federal . Eles são suspeitos de participarem da depredação dos prédios dos Três Poderes, em Brasilia.

A PF cumpre, ao todo, 46 mandados de busca e apreensão e 32 mandados de prisão em 10 estados. Além de Fábio, também foi preso, em Penápolis (SP), o ex-servidor público da cidade Erlon Paliota Ferrite. Já a empresária, foi detida em São José do Rio Preto (SP).

Erlon Paliota Ferrite foi chefe do Serviço de Transporte de Ambulância de Penápolis e já foi candidato a vereador pelo Partido Verde (PV) na cidade nos anos de 2012 e 2016.

Em 8 de janeiro, Erlon gravou um vídeo com Fábio. Nas imagens exibidas por meio das redes sociais, o mecânico aparece sentado na cadeira do ministro Alexandre de Morais, do STF.



Além disso, Fábio ainda debocha da situação: “Cadeira do Xandão agora com irmão Fábio, já era”.

Já Erlon, aparece em outros vídeos, também divulgados pelas redes sociais, participando das invasões aos prédios dos três Poderes e destruindo bustos de Victor Nunes Leal e Pedro Lessa. Ele foi exonerado do cargo que exercia na prefeitura da cidade no dia 20 de janeiro.

A empresária Kátia Graceli, detida dentro da sua casa, no interior de SP, fez diversas publicações na internet durante os atos, mas excluiu após o começo das investigações. No entanto, a PF resgatou um vídeo da empresária um dia antes dos ataques. Nele, ela agradece um grupo de pessoas por terem a ajudado na ida para Brasília. Na casa dela os agentes apreenderam um celular, um computador e diversos documentos.



