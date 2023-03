Marcelo Camargo/Agência Brasil - 08.01.2023 Bolsonaristas golpistas invadem Congresso, STF e Palácio do Planalto

Nesta sexta-feira (17), a Polícia Federal (PF) deu início à oitava fase da Operação Lesa Pátria , que tem como objetivo investigar indivíduos suspeitos de envolvimento em atividades criminosas contra as sedes dos Três Poderes no dia 8 de janeiro.

As autoridades cumprem um total de 46 mandados de busca e apreensão e 32 de prisão preventiva , que foram emitidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em diversos estados do país, incluindo São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal .

São Paulo e Minas Gerais são as principais áreas de foco dessa fase da operação, com a polícia realizando 13 mandados de busca e apreensão e 13 de prisão preventiva em São Paulo, e 9 mandados de busca e 8 de prisão em Minas Gerais.

Excluindo os mandados emitidos na oitava etapa da Operação Lesa Pátria , a investigação já resultou na abertura de sete inquéritos policiais na sede da PF e outros 78 nas superintendências. Além disso, foram executados 29 mandados de prisão preventiva, três de prisão temporária e 109 de busca e apreensão.

Nota da Polícia Federal

“Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido”.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.