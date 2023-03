Reprodução: Agência Brasil Estátua da Justiça pichada

A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira (17) a mulher que pichou a frase "perdeu, mané" na estátua da Justiça em frente ao Supremo Tribunal Federal ( STF ) durante os atos golpistas de 8 de janeiro . Ela foi detida no início da manhã, durante a oitava fase da Operação Lesa Pátria .

A corporação cumpre hoje 46 mandados de busca e apreensão e 32 de prisão preventiva, que foram emitidos pelo Supremo em dez estados do país, incluindo São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal.

São Paulo e Minas Gerais são as principais áreas de foco dessa fase da operação, com a polícia realizando 13 mandados de busca e apreensão e 13 de prisão preventiva em São Paulo, e 9 mandados de busca e 8 de prisão em Minas Gerais.

A chamada Operação Lesa Pátria tem como objetivo identificar os responsáveis e os financiadores envolvidos nas invasões. Os crimes investigados são:

abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

golpe de Estado;

dano qualificado;

associação criminosa;

incitação ao crime;

destruição, deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino , comentou nas redes sociais sobre a oitava fase da operação.

"A Polícia Federal segue cumprindo a sua missão constitucional, na condição de Polícia Judiciária da União. Os atos criminosos do dia 8 de janeiro seguem em investigação e mandados judiciais estão sendo cumpridos hoje, em 10 estados", disse o ministro.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.