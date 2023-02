Marcelo Camargo/Agência Brasil - 08.01.2023 Bolsonaristas golpistas invadindo o Congresso, STF e Palácio do Planalto

Na última terça-feira (14), a Polícia Federal deflagrou a sexta fase da Operação Lesa Pátria contra os atos golpistas do dia 8 de janeiro . O Supremo Tribunal Federal expediu oito mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão.

Há mais de um mês, o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal foram invadidos por manifestantes que, descontente com os resultados das eleições, destruíram os imóveis, móveis e objetos das instituições.

A chamada Operação Lesa Pátria tem como objetivo identificar os responsáveis e os financiadores envolvidos nas invasões. Os crimes investigados são:

abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

golpe de Estado;

dano qualificado;

associação criminosa;

incitação ao crime;

destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

Ontem, cinco alvos da PF foram presos; veja quem são:

Reprodução: redes sociais - 15/02/2023 Clesio Ferreira esteve em Brasília nos atos golpistas

Antonio Clesio Ferreira, candidato derrotado a prefeito de Ouro Preto, foi preso em Minas Gerais, suspeito de participar dos atos golpistas. Segundo a defesa, o ex-candidato esteve em Brasília no dia 8 de janeiro, mas não invadiu a Praça do Três Poderes.

Reprodução/redes sociais Rodrigo Pereira Raul Tara, de Indaiatuba (SP), preso pela PF

Rodrigo Raul Pereira Tara foi preso em Indaiatuba, interior de São Paulo. Ele publicou algumas fotos nas redes sociais durante os ato golpistas e logo após deletou o perfil.

Reprodução/TV Anhanguera Vereador José Ruy, de Inhumas, Goiás

O vereador de Inhumas, cidade de Goiás, também foi preso na terça-feira (14). José Ruy Garcia aparece em um vídeo durante a invasão. Ele foi levado a Goiânia para prestar depoimento.

Ainda, mais dois homens foram presos. Celso Teixeira de Jesus, em Minas Gerais e Laudenir Vieira Rodrigues, em Coronel Fabriciano (MG). A operação ocorreu em Goiás, Minas, Paraná, Sergipe e São Paulo.

