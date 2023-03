Reprodução Glauber Braga





Os deputados federais Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Glauber Braga (PSOL-RJ) tiveram uma forte discussão na Câmara por causa das joias enviadas pelo governo da Arábia Saudita ao ex-presidente Jair Bolsonaro . Os itens de valor entraram no Brasil na bagagem do ex-ministro Bento Albuquerque sem serem declarados.

"Já devolveu o colar? Já devolveu o relógio? E os outros itens de R$ 400 mil que o seu pai levou para casa?", provocou o parlamentar do PSOL. "Isso, deputado Eduardo Bolsonaro, é corrupção. Vocês têm que responder, por isso devolvam aquilo que levaram".

A discussão teve início quando Eduardo insinuou que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB-MA) possui relação com o crime organizado do Rio de Janeiro. O ex-governador do Maranhão visitou nesta quarta-feira (15) o complexo de favelas da Maré.

"Flávio Dino foi visitar o Complexo da Maré, a comunidade dominada pelo tráfico de drogas mais bem armada do Rio de Janeiro, com dois carros. Ele chegou ali com dois carrinhos. Ou seja, está tudo armado ali com o tráfico de drogas", declarou o bolsonarista. “Galera do CPX tá: 'ó, pode chegar, que tá na boa'. E será que ele vai lá pedir o recadastramento das armas do vagabundo? Não. Ele vai lá dar segurança”.

Glauber defendeu o Rio de Janeiro

Glauber Braga se sentiu ofendido com a frase de Eduardo e resolveu rebater Eduardo Bolsonaro. O psolista acusou o colega de tentar criminalizar as comunidades mais pobres do Rio de Janeiro.

"É engraçado, presidente, que o deputado Eduardo Bolsonaro, sempre que tem a oportunidade, tenta criminalizar alguma comunidade do Rio de Janeiro. Só que a maior apreensão de armas e de fuzis foi feita a partir da pista do condomínio do pai dele! A grande apreensão de cocaína estava onde? No avião do pai dele!", atacou o psolista. "Está querendo enganar a quem?", disparou.

Bolsonaro terá que devolver os conjuntos de joias dados pelo governo saudista. A decisão foi do Tribunal de Contas da União. Ele tem cinco dias para entregar os itens valiosos.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.