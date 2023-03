O Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu por unanimidade, nesta quarta-feira (15), que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve devolver o pacote de joias de luxo que recebeu do regime mornaca da Arábia Saudita .

O prazo para a entrega é de cinco dias. Após isso, os bens deverão ser mantidos em custódia pela Secretaria-Geral da Presidência da República até que o TCU delibere novamente sobre o assunto. Além disso, o ex-presidente também terá que devolver um fuzil e uma pistola que ganhou como presente dos Emirados Árabes em 2019.

Auditoria

Os ministros ainda determinaram a realização de uma auditoria em todos os presentes recebidos por Bolsonaro durante seu mandato presidencial.

O tribunal decidiu que a auditoria de presentes recebidos pelos presidentes será permanente e ocorrerá a cada quatro anos, no final do mandato. O objetivo é verificar se os presentes foram catalogados corretamente em acervo público ou privado.

A decisão foi tomada durante a sessão plenária desta quarta-feira no processo que investiga as joias recebidas por Bolsonaro e sua esposa Michelle .

Em 2016, uma auditoria realizada pelo tribunal determinou que objetos valiosos, como joias, pertencem ao acervo público da Presidência da República .

Itens de menor valor, perecíveis e pessoais, como camisetas e bonés, podem ser incorporados ao acervo privado do presidente. O processo foi iniciado a pedido do Ministério Público de Contas e da deputada Luciene Cavalcante (PSOL-SP ).

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.