Reprodução/Instagram A primeira-dama da República, Janja Silva





O governo federal e a EBC ( Empresa Brasil de Comunicação ) terão que explicar a utilização da estrutura da estatal em live com a presença da primeira-dama Janja da Silva . Tanto a empresa quanto a União precisam se manifestar em até 72 horas por decisão da Justiça.

O juiz Djalma Moreira Gomes, da 25ª Vara Cível Federal de São Paulo, acatou o pedido do vereador Rubinho Nunes (União Brasil-SP), que deseja a remoção da live das redes sociais da EBC e que Janja seja proibida de participar da programação da emissora de televisão.

A alegação usada pelo advogado é que a primeira-dama não estaria seguindo a “moralidade, legalidade e impessoalidade” ao frequentar lives e programas da TV Brasil. Apesar da esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ser citada na ação, não consta pedido de explicações.

A decisão de ter manifestação da EBC e da União partiu do juiz Djalma. No documento, o magistrado alegou que precisava garantir um “mínimo contraditório” para tomar sua decisão final.

Depois que ambas as partes se manifestarem, o juiz baterá o martelo e definirá se determinará a retirada da live que Janja participou nas redes sociais.

Janja na live

No dia 7 de março, um dia antes do Dia Internacional da Mulher, Janja participou de uma live no canal do YouTube da TV Brasil, administrado pela EBC. O programa intitulado Papo de Respeito teve como pauta a violência contra a mulher.

Além da primeira-dama, também estiveram na atração à ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e a apresentadora Lua Xavier. A transmissão repercutiu entre a classe política, gerando elogios pela base governista e críticas da oposição ao governo Lula.

Janja planejava participar de novas lives com formatos semelhantes. A intenção da primeira-dama era entrevistar ministros e autoridades do governo para falar das ações da União.





