Reprodução Bento Albuquerque, ex-ministro de Minas e Energia do governo Jair Bolsonaro





O ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque , recebe R$ 34 mil mensalmente por fazer parte do conselho da Itaipu . O aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) perderá o cargo em breve, já que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indicará outros nomes para a função.

Além de Bento, também há os bolsonaristas Célio Faria Junior, ex-assessor especial, e Adolfo Sachsida, ex-ministro de Minas e Energia, que substituiu Albuquerque no ano passado.

Albuquerque está envolvido no escândalo da entrada ilegal de joias de diamantes no Brasil. Ele possui o cargo de conselheiro até maio de 2024, mas o governo federal pode fazer substituição a qualquer momento. O governo Lula tem avaliado quais nomes serão indicados.

As pessoas que costumam fazer parte dos conselhos são indicações políticas. Como o sistema de governo no Brasil é o de coalizão, os presidentes escutam os partidos da base governista e pedem indicações para que todas as agremiações se sintam representadas. Há presidentes que pedem nomes técnicos, enquanto outros optam por figuras políticas.

Além de não mexer no conselho de Itaipu, a Casa Civil também não fez alterações na composição dos principais conselhos administrativos de estatais, como a Petrobras e Embraer. As trocas estão previstas para ocorrer em abril, segundo o Estadão.

Bento Albuquerque e o escândalo das joias

A comitiva de Bento Albuquerque voltou da Arábia Saudita com dois pacotes com presentes e uma escultura dados pelo governo saudista em outubro de 2021. Uma caixa de relógio e outros itens de valor foram entregues ao antigo mandatário do Brasil em novembro do ano passado, quando o ministro de Minas e Energia era Adolfo Sachsida.

O ex-ministro disse para os fiscais da Receita que as peças de diamantes eram da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

Ele prestará depoimento nesta semana e mudará sua versão. Além disso, Albuquerque aceitou em receber toda a responsabilidade por parte dos bolsonaristas. A intenção é proteger a imagem do ex-presidente e também de Michelle.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.