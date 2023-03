Reprodução Redes Sociais Papa Francisco homenageia nova beata brasileira (11.12.2022)

O papa Francisco afirmou que uma de suas causas de sofrimento é a "globalização da indiferença", tema caro a Jorge Bergoglio em seus 10 anos de pontificado.

A declaração foi dada em entrevista ao jornal italiano Il Fatto Quotidiano por ocasião do 10º aniversário da eleição de Francisco como líder da Igreja Católica.

Leia também Vídeo: vulcão Merapi entra em erupção na Indonésia

"Em fevereiro, fui para a África, na República Democrática do Congo e no Sudão do Sul, e vi os horrores dos conflitos nesses dois países, com as mutilações das pessoas. Uma coisa que me faz sofrer muito é a globalização da indiferença, virar o rosto para o outro lado e dizer: 'O que me importa? Não me interessa! Não é problema meu!", afirmou o Papa.

Ao ser questionado sobre o que deseja para o futuro, Francisco respondeu: "A paz. A paz na martirizada Ucrânia e em todos os outros países que sofrem o horror da guerra, que é sempre uma derrota para todos". "A guerra é absurda e cruel. É uma empresa que não conhece crise nem mesmo na pandemia", acrescentou. Além disso, Bergoglio contou que sonha com uma Igreja "sem clericalismo", que é "pior ainda que os tempos dos papas corruptos".