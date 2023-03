BPPTKG/agência de mitigação de desastres da Indonésia Vulcão Merapi entra em erupção na Indonésia

O vulcão Merapi , que fica na Indonésia , entrou em erupção ontem. Considerado o mais ativo do país, ele tem quase 3 mil metros de altitude e expeliu nuvens a quilômetros de altura. Em 2010, uma erupção causou a morte de mais de 300 pessoas.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o vulcão expelindo fumaça pela ilha. Os moradores do local foram avisados de que a área de risco é de até 7 quilômetros da cratera. O potencial de perigo atual é na forma de avalanches de lava e nuvens quentes no setor sul-sudoeste.

O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para Tecnologia de Desastres Geológicos (BPPTKG) para a Região Especial de Yogyakarta disse que “a distância é de 7 quilômetros do pico do Monte Merapi nos canais Kali Bebeng e Krasak. Atualmente, a erupção ainda está em andamento".

De acordo com a BPPTKG, “foi observado 1 vez derramamento de lava com uma distância de deslizamento de 1500 metros para o sudoeste 2 vezes o som de avalanches com intensidade moderada do Posto Babadan”.

Segundo o Banco Mundial, a Indonésia tem 273,8 milhões de habitantes, de acordo com dados de 2021.

Outras erupções no Merapi

Em 1930, o Merapi entrou em erupção e matou mais de mil pessoas, além de destruir vilarejos pelo caminho. Em 1994, outra erupção matou ao menos 50 pessoas.

A mais recente, em 2010, fez com que 14 mil pessoas deixassem suas casas para escapar da erupção. Mesmo assim, mais de 300 pessoas morreram.

Indonésia

No fim do ano passado, um vulcão entrou em erupção na Indonésia lançando uma nuvem de cinzas a 15 quilômetros no ar e forçando a retirada de quase 2 mil pessoas, disseram as autoridades, que emitiram alerta máximo para a área ao leste da ilha de Java.

Não houve relatos imediatos de vítimas da erupção do vulcão Semeru e o Ministério dos Transportes da Indonésia disse que não houve impacto nas viagens aéreas, mas alertas foram encaminhados a dois aeroportos regionais para vigilância.